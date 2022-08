Camila Toscano tem candidatura homologada e afirma que Paraíba se prepara para novo momento político

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) teve sua candidata homologada, neste domingo (30), durante convenção conjunta do PSDB e União Brasil “Coragem pra Mudar”, realizada na Arena Medow, em Campina Grande. Para Camila, a Paraíba começa a se preparar para um novo momento político, com homologação da chapa majoritária composta por Pedro Cunha Lima ao Governo do Estado, Domiciano Cabral como vice e Efraim Filho ao Senado.

“Estamos colocando o nosso nome à disposição dos paraibanos para continuarmos o nosso trabalho pelo desenvolvimento da Paraíba na Assembleia Legislativa. Desta vez, teremos mais espaços para trabalhar e sem perseguição política, pois a Paraíba está preparada para mudar, para avançar com Pedro, Domiciano e Efraim. Partiremos agora para o bom debate, apresentando as propostas que temos para tirar a Paraíba do atraso. Nosso estado precisa de mudança, de garantir mais oportunidades para nosso povo”, disse Camila.

