Caminhão com mercadorias do Magazine Luiza é recuperado pela polícia de Mamanguape

A Polícia Militar recuperou nesta quarta-feira (4), um caminhão da empresa Magazine Luíza que havia sido roubado durante um assalto na BR-101, em Mamanguape. Além de recuperar o caminhão, a PM também retomou um carro que havia sido utilizado pelos suspeitos e mais de 25 produtos furtados.

O motorista do caminhão disse que foi surpreendido pelos bandidos quando fazia o transporte da carga que seria distribuída entre as filiais da empresa. Após levarem o caminhão e retirarem os produtos, os suspeitos fugiram no carro que foi interceptado em Santa Rita. Após trocarem tiros com a PM, os suspeitos conseguiram fugir a pé.

No carro, que tinha registro de roubo, os policiais do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BEPMotos) recuperaram mais de vinte produtos, entre eletroeletrônicos, utensílios do lar e pneus.

O material recuperado e o veículo utilizado na fuga dos criminosos foram levados para a 6ª Delegacia de Polícia, em Santa Rita.

Fonte: PMPB

