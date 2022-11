Caminhão da Havan tenta bloquear rodovia no RS e atola. Vídeo

Bloqueios no RS

Apoiadores do governo de Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula (PT) na disputa à Presidência, bloqueiam, desde a madrugada desta segunda (30/10), diversos trechos no Rio Grande do Sul e em outros estados do país.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Nova Santa Rita, os manifestantes bloquearam a BR-386, na altura do km 435, rodovia que liga o interior à capital. O grupo utilizava uma tenda com bandeiras do Brasil.

Mais de 60 rodovias bloqueadas

Após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, apoiadores do presidente bloqueiam 63 pontos em rodovias de 11 estados brasileiros e do Distrito Federal. As informações são da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava).

Em nota no início da tarde, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou ter acionado a Advocacia-Geral da União (AGU) para garantir liminares com intuito de cessar os bloqueios dos grupos.