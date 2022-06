Caminhão fica ‘entalado’ no viaduto Damásio Franca, no Centro de João Pessoa

No final da manhã desta quarta-feira (8) uma caminhão do tipo baú ficou entalado na viaduto Damásio Franca, no Centro de João Pessoa.

No final da manhã desta quarta-feira (8) uma caminhão do tipo baú ficou entalado na viaduto Damásio Franca, no Centro de João Pessoa. O caminha saiu do Parque da Lagoa e estava seguindo em direção a Estação Rodoviária.

Não é a primeira vez que veículos ficam presos no local no qual a altura máxima permitida é de 3 metros. O caminhão ficou preso entre as duas faixas o que prejudicou ainda mais o fluxo do trânsito no local.

