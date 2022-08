Camisa azul da seleção esgota em uma hora no site de vendas

De acordo com o anúncio no site oficial da fornecedora de materiais esportivos, cada camisa custa R$ 349,99.

Um dia após o lançamento oficial, a camisa azul, que será a reserva usada pela seleção brasileira no Qatar durante a Copa do Mundo, está esgotada no site de vendas da Nike. As peças começaram a ser comercializadas nesta segunda-feira (8) e todas as unidades do modelo foram adquiridas em uma hora.

De acordo com o anúncio no site oficial da fornecedora de materiais esportivos, cada camisa custa R$ 349,99. As peças estavam disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, GGG e GGGG e se esgotaram tanto no modelo masculino, quanto feminino.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou oficialmente neste domingo (7) a nova coleção de camisas que o Brasil vestirá na Copa do Mundo no Catar, em novembro de 2022. Inspirada na onça-pintada, a coleção “Garra Brasileira” possui pintas do animal espalhadas pela peça, com detalhes em verde e azul. O novo design pretende unir o orgulho nacional, a cultura jovem do país e a inovação para performance.

“A nova coleção da Seleção Brasileira celebra a coragem e a criatividade de uma equipe que nunca desiste – uma equipe que reflete o melhor da própria cultura de inovação da Nike”, diz Aaron Barnett, Diretor de Produto Sênior da Nike Global, marca responsável pela camisa da seleção canarinho.

A campanha contou também com outras personalidades, tanto do esporte como fora dele. Dos que já vestem a camisa da seleção, o goleiro Alisson, os jogadores Richarlison, Rodrygo, Philipe Coutinho, Marquinhos e Adriana participaram do lançamento. O velocista e ex-BBB Paulo André, o ex-jogador Ronaldo Nazário, o rapper Djonga, o funkeiro MC Hariel, a streamer Babi Loud e a judoca campeã olímpica Rafaela Silva também ilustram a campanha.