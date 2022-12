Campanha arrecada doações de Natal para crianças com deficiência no DF

O natal solidário da Associação dos Portadores de Necessidades Especiais do Distrito Federal (APNEP-DF) quer ajudar a vida de “crianças que lutam pela vida desde o momento que nascem”. A voluntária Sara Maria, de 20 anos, conta que o foco é garantir que as 157 crianças com deficiências físicas e mentais, ajudadas pela instituição, tenham o essencial para aproveitar o fim de ano.

“A campanha solidária de natal se iniciou na metade de novembro. Estávamos precisando de 168 latas de leites especiais. Elas são fonte única de alimentar pra muitas crianças devido a APLV, alergia à proteína do leite de vaca, que proíbe essas crianças de estar tomando leite normal. Infelizmente, esses leites especiais tem o custo mais elevado que a maioria e fica restrito pra algumas mães de baixa renda”, afirma Sara Maria.Até o momento, a APNEP já recebeu 120 latas de leites especiais, que custam em média R$ 200. Faltam mais 48 para atingir a meta.

A voluntária ressalta que, em muitos casos, uma lata dura menos de uma semana na dieta de uma criança.

Além disso, a organização quer distribuir fraldas, medicamentos e cestas natalinas paras as famílias na próxima sexta-feira (23/12). Interessados em ajudar podem fazer doações através da chave-pix: 36.447.964/0001-20. As doações também podem ser entregues diretamente na sede da associação, que fica na CNN 02, Bloco B – Loja 16, no edifício Metrô Trade Center.