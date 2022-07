Campanha de Lula publica foto com pessoas duplicadas em evento da Independência na Bahia

Uma foto compartilhada pela assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) sobre o ato realizado neste sábado (2) em Salvador (BA) apresentou sobreposição de imagens e duplicou pessoas fotografadas. A imagem foi alvo de adversários políticos do petista, que acusaram sua equipe de manipular a imagem para fazer parecer que a manifestação a favor dele era maior.

Procurado pelo g1, o autor da foto, Ricardo Stuckert, esclarece que houve um problema técnico. A foto panorâmica foi feita com drone. “Eu fiz nove fotos para pegar o ângulo todo. E aí o que que acontece? Quando eu estava fotografando, o drone vai mexendo. Só que as pessoas estavam mexendo. O que aconteceu? As pessoas mexem, duplicou, e na hora que software junta todas as nove fotos para fazer esse 180 graus, ele não juntou direito porque as pessoas mexeram. Foi uma sobreposição”, diz.

Ele se defende das acusações de manipulação. “Imagina se eu for fazer Photoshop. Jamais, nunca na vida. Tem a outra foto que não é panorâmica, que é uma foto só, no mesmo ângulo, na mesma hora. Se fosse pra falar que tem Photoshop ou qualquer coisa, tem o vídeo que é também na mesma hora onde o drone estava. Não tem absolutamente nada de Photoshop”, diz.

Veja a foto com erro

Detalhes de imagens duplicadas em foto publicada pela assessoria de Lula — Foto: Reprodução/ Twitter

Veja a foto do mesmo ângulo sem o erro

Foto sem erro tirada do mesmo ângulo e horário — Foto: Ricardo Stuckert

A foto com erro foi publicada no perfil verificado de Lula no Twitter sob a legenda: “Caminhada em Salvador com o povo baiano.” Diante das críticas apontadas por adversários, a foto sem erro e sob o mesmo ângulo, tirada no mesmo horário e local, foi publicada no mesmo perfil, sob a legenda: “A verdade dói no cotovelo de alguns. Segue uma foto não panorâmica, tirada com drone, do @ricardostuckert .Compartilhe a verdade. “

A assessoria do ex-presidente Lula também publicou um vídeo, sob a legenda: “Bahia hoje: enquanto uns falam em montagem, a multidão com Lula passa com os pés no chão.”

Campanha de Lula publica foto com pessoas duplicadas em evento da Independência na Bahia

Evento na Bahia

O desfile cívico que marca as comemorações do 2 de Julho na Bahia contou com a participação de três pré-candidatos à Presidência da República: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) caminharam em meio ao povo nas ruas da capital baiana. O ex-presidente foi cercado por uma multidão e teve dificuldades para caminhar.