Campanha de Vacinação para Influenza é ampliada e está disponível para todos os públicos

A Campanha de Vacinação para a Influenza está ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de vida. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) indica que o público-alvo que ainda não se vacinou procure uma das mil salas de vacina durante a ampliação. O objetivo da mobilização é prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença. A campanha segue em todo o estado até o fim do estoque de vacinas contra a gripe.

A Paraíba tem atualmente a cobertura vacinal de 67,1% para influenza, número acima da média nacional que é de 54,9% e da média do Nordeste, 56,1%. De acordo com a secretária de Saúde do estado, Renata Nóbrega, a ampliação para toda a população é importante para evitar um aumento de síndromes gripais preveníveis com a vacina.

“Todos os paraibanos podem procurar a sala de vacina mais próxima, independente do público, basta estar acima dos 6 meses de vida. É essencial a adesão de todos elegíveis às campanhas de vacinação, para que possamos controlar ou mesmo erradicar doenças no estado e consequentemente no país”, ressalta a secretária.

Além da influenza, a SES realiza a mobilização contra o sarampo, que em virtude da circulação ativa do vírus do sarampo no Brasil, recomenda-se a intensificação da vacinação nos serviços de saúde, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. A Paraíba atingiu a marca de 66,1% na cobertura contra o sarampo, que embora esteja acima da média nacional (42,4%), ainda é baixa para a meta de 95% do público alvo, que é de crianças até 5 anos e profissionais de saúde com duas doses.

“A campanha de vacinação contra o Sarampo está encerrada, porém é uma vacina que faz parte do calendário de rotina de crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade e esta população deve manter os cartões de vacina atualizados. É sempre importante salientar que as vacinas são seguras e estão disponíveis gratuitamente nos postos de saúde em toda a Paraíba” finaliza.

