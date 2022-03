Campina Grande terá 31 dias de São João e prefeito confirma shows de Wesley Safadão, Xand Avião, Elba Ramalho, Flávio José e Santana

Evento terá programações diurnas voltadas para família e estrutura começa a ser montada ainda nesta semana no Parque do Povo.

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, fez na manhã desta segunda-feira (21) uma visita técnica ao Parque do Povo, onde será realizado de 10 de junho a 10 de julho o Maior São João do Mundo. O evento que seria originalmente de 60 dias foi replanejado para 31 dias.

O motivo, segundo o prefeito, é que não há tempo hábil para realizar o evento com tamanha duração. O gestor, no entanto, indicou que a programação não vai se restringir ao período da noite e terá também atividades tradicionais durante o dia.

“O que vamos trazer de inovação são algumas programações diurnas e todo um calendário de programações culturais. Por exemplo, o pai e a mãe que quiserem apresentar o São João no Parque do Povo aos seus filhos pequenos e que não queiram trazer à noite por conta do barulho e da festa com pessoas bebendo terão oportunidade de virem nos finais de semana com apresentação de grupos tradicionais e folclóricos da nossa cultura para mostrar o porquê do São João de Campina ter se tornado o maior do mundo”, disse.

Em relação aos shows, ainda será divulgada a programação completa com todas as atrações, mas algumas já foram confirmadas pelo prefeito: Wesley Safadão, Xand Avião, Elba Ramalho, Flávio José e Santana.

A montagem da estrutura será iniciada ainda nesta semana, segundo a empresa organizadora. Em relação aos protocolos sanitários, a prefeitura fará reuniões com órgãos de controle, como a Defesa Civil, o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros para determinar quais medidas serão adotadas.

clickpb