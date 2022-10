Candidata a deputada pelo MDB com mais de 12 mil votos, Amanda CSI anuncia apoio a João Azevêdo

Candidata a deputada federal pelo MDB, a perita criminal Amanda CSI, que obteve 12.085 votos, declarou, nesta terça-feira (4), apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB) no segundo turno das eleições.

Amanda destacou a satisfação de se integrar ao grupo político do governador João Azevêdo e colaborar com iniciativas voltadas para a Polícia da Paraíba e políticas públicas para as mulheres. “Eu acredito na continuidade desse projeto que abraça as bandeiras das quais a gente levanta e é uma honra dar o nosso apoio ao governador nesse momento”, falou.

João agradeceu a confiança de Amanda, que chega para contribuir com as pautas voltadas para a segurança. “Amanda teve uma votação expressiva e dialoga conosco, trazendo as suas proposta

emcimadanoticia

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram