A candidata deputada estadual tenente Rebeca foi atropelada na noite desta quinta-feira (8), no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. De acordo com informações da assessoria da policial, ela estava fazendo uma caminhada com apoiadores quando uma moto em alta velocidade a atropelou. O motociclista fugiu. Ela foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa onde passa por exames.

hyldinho02

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram