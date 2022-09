Candidata a governadora da Paraíba revela ser bissexual e cobra respeito da população a identidade de gênero e movimento LGBT

A candidata a governadora da Paraíba pelo PSOL Adjany Simplício, em entrevista ao programa Arapuan Verdade da Arapuan FM, desta quarta-feira (21), se declarou bissexual e defensora dos direitos dos gays, lésbicas, transexuais e binários.

Segundo ela, trata-se de uma posição que contribui para a causa do movimento LGBT. “Eu sou uma mulher bissexual e milito no movimento LGBT, e não tenho problema nenhum em fazer essa declaração. Quem é militante estará sempre sendo militante”, disse defendendo os direitos da comunidade LBGTQIA+.

Ela também se posicionou acerca da questão de gênero quando questionada sobre a recomendação do Ministério Público para que o uso de banheiros nas escolas públicas no município de Itabaiana que não houvesse segregação de orientação sexual.

“Quando defendo o respeito e a garantia de direitos eu digo que nossas políticas precisam se comprometer com isso também. São cidadãos constituídos de direitos e o estado tem a plena obrigação de preservar a vida de sua população”, destacou.

A menos de 15 dias das eleições, esta é uma das últimas chances de conhecer a fundo as propostas e ideias dos candidatos que disputam o governo do Estado. Adjany é a terceira a participar da sabatina com os candidatos a governador. Na segunda-feira (19), o entrevistado foi o governador João Azevêdo (PSB). Nessa terça-feira (20), foi a vez do deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB).

