Candidata a presidente pelo MDB, Simone Tebet deverá visitar a Paraíba nos próximos dias

A candidata a Presidência da República, senadora Simone Tebet (MDB-MS), pretende visitar a Paraíba nesta campanha eleitoral. Como apurou o ClickPB, nesta quinta-feira (1), o jornal Folha de São Paulo veiculou que a candidata irá fazer uma agenda na Paraíba e estados vizinho, para a campanha eleitoral.

A senadora do Mato Grosso do Sul comentou da agenda de campanha com o candidato Ciro Gomes (PDT) após o debate na Band, no último domingo. Na conversa, ela disse que deseja visitar Sobral, cidade do ex-governador, durante um giro que fará pelo Nordeste em setembro. Além do Ceará, Pernambuco e Paraíba devem ser incluídos no roteiro.

Na Paraíba, Simone Tebet, não tem o palanque do MDB onde o presidente da legenda e candidato ao Governo, Veneziano Vital do Rêgo, apoia a candidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). No Estado, Tebet tem o apoio de Pedro Cunha Lima (PSDB) que faz parte de um partido que integra a federação com MDB nas eleições 2022.

