Candidato a deputado federal, Wilsinho participa de debate com serenidade, segurança e propostas

O candidato a deputado federal Wilsinho (PL) manteve a postura e fez um debate de alto nível, com serenidade e segurança, buscando responder aos questionamentos feitos e falando de suas propostas. O debate da TV Mídia ocorreu na noite desta sexta-feira (26).

Entre os temas abordados no debate, saúde, geração de emprego, educação, saneamento básico e feminicídio foram os principais, sobre os quais o candidato Wilsinho respondeu informando o que já fez em cada área e o que pretende fazer como parlamentar na Câmara Federal, em Brasília (DF). “Eu serei o parlamentar dos paraibanos”, afirmou.

Sobre Educação

Wilsinho declarou que, como vereador, já conseguiu uma emenda no valor de mais de R$ 6 milhões de reais para a construção de uma escola técnica integral em Guarabira, e que tem lutado pela valorização dos educadores. Ele também adiantou que tem buscado recursos para aquisição de tablets e notebooks para a educação.

Sobre Geração de emprego e Segurança Alimentar

O candidato ofereceu sua experiência tanto na iniciativa privada quanto no serviço público para tentar junto ao Governo para aumentar os incentivos fiscais, redução de tributos e o destino de emendas para um porto de águas profundas, por exemplo.

Sobre Violência contra as mulheres

Ao ser perguntado o tema, Wilsinho citou as mulheres que fazem parte de sua vida e garantiu que, como parlamentar em Brasília, vai propor o endurecimento das leis contra o feminicídio. “A gente não pode admitir a violência conta a mulher. O lugar da mulher é aonde ela quiser. A mulher deve ser tratada com respeito. quando eleito for deputado federal, irei defender sim a mulher”, acrescentou o candidato.

Sobre Saúde Pública

Em resposta a uma pergunta sobre o tema, Wilsinho reforçou que conseguiu R$ 1 milhão de reais para o sistema de Média e Alta Complexidade (MAC) e se comprometeu em buscar mais recursos, tanto para investir na prevenção em geral quanto no cuidado com a saúde mental.

Sobre Fundo Partidário

Outro assunto abordado no debate foi o “fundão eleitoral”, sobre o qual o candidato Wilsinho disse que defende “transformar o que tiver de absurdo, de valores extraordinários, para beneficiar a população da Paraíba”. E acrescentou que tem trabalhado e feito política com “pé no chão”, e que nunca se beneficiou algo ilícito.

Defensor da família e a favor da vida, Wilsinho ainda firmou compromisso de combater as drogas e defender a causa animal e as causas das pessoas com deficiência e autistas, por exemplo, considerando seu relacionamento com aliados e com o presidente Bolsonaro.

