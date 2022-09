Candidato a deputado federal Wilsinho tem passagem exitosa pelo Sertão da Paraíba

Wilsinho cumpriu agenda nos dias 09, 10 e 11 de setembro, nas cidades de Santa Luzia, Sousa, Patos e Cajazeiras.

O candidato a deputado federal Wilsinho (PL), cumpriu agenda de campanha no último final de semana (09, 10 e 11), no Sertão da Paraíba. Por onde passou, Wilsinho foi bem recebido e admirado pelas propostas que apresenta e pelos trabalhos já realizados como vereador presidente da Câmara Municipal de Guarabira, no Brejo da Paraíba.

Sempre com o apoio e a presença da família, Wilsinho percorreu as cidades de Santa Luzia, Sousa, Patos e Cajazeiras, no centro e na zona rural, em visita aos grandes e pequenos empresários. É notório o desejo do povo pela sua vitória, tendo em vista o desejo do candidato em fazer cada vez mais por toda Paraíba.

O candidato Wilsinho presenciou as dificuldades que os sertanejos enfrentam diariamente, como a falta de segurança pública, a falta de água encanada que ainda é um problema em muitas localidades e a saúde que está precária, com a falta de hospitais e de tratamentos especializados, principalmente aos portadores de câncer.

“Pude ouvir as principais dificuldades enfrentadas pelos sertanejos, admirei a coragem e força de lutar que eles têm e absorvi uma experiência nova aqui na região”, destacou Wilsinho.

Assessoria de Campanha

