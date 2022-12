Candidatos eleitos na Paraíba são diplomados nesta segunda-feira

A cerimônia está prevista para começar às 16h, no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa.

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) realiza, na tarde desta segunda-feira (19), a diplomação dos candidatos eleitos em outubro deste ano para governador, vice-governador, senador e deputados estaduais e federais. A cerimônia está prevista para começar às 16h, no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa.

Serão diplomados dois suplentes para os cargos de senador, dois suplentes para deputado estadual e dois suplentes para deputado federal.

O governador e o vice serão diplomados, além de doze deputados federais com seus suplentes e 36 deputados estaduais com dois suplentes cada um. No total, serão diplomadas 89 pessoas.

A diplomação finaliza o processo eleitoral e confirma a eleição dos candidatos, concluindo o cumprimento das formalidades previstas em lei para tomar posse em 2023.

