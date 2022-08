‘Caneta azul, azul caneta’: Manoel Gomes lança candidatura a deputado pelo partido de Jair Bolsonaro

Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (2), Manoel Gomes celebrou o nome aprovado em convenção do partido.

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit Caneta Azul, anunciou seu nome como candidato a deputado estadual no Maranhão, pelo PL, mesma sigla do presidente Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (2), Manoel Gomes celebrou o nome aprovado em convenção do partido.

“Estou muito feliz por ter tido meu nome aprovado na convenção e agora sou candidato a Deputado Estadual, primeiramente quero agradecer a Deus, a minha família e a cada um de vocês em especial ao povo do meu lindo Estado do Maranhão. Por ter me dado força e estarem sempre ao meu lado”, disse Manoel Gomes.

“Sei que é difícil, mas nada é impossível quando se tem fé. Obrigado a todos”, concluiu.

clickpb