Cantor se envolve em acidente na madrugada desta quinta-feira (28) entre Pirpirituba e Belém

O cantor belenense Diogines Filho sofreu um acidente na madrugada desta quinta-feira (28), na rodovia que ligas as cidades de Pirpirituba e Belém, no Agreste paraibano. Diogenes havia se apresentado em um bar na cidade de Solânea e retornava para casa, de acordo com as informações chegadas até à nossa redação.

O veiculo em que ele estava, capotou, não sabemos se ele estava dirigindo. O SAMU esteve no local, fez a remoção do paciente que foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa. Ainda de acordo com as informações o estado de saúde dele é regular, hemodinamicamente estável.

Dioginis é conhecido em toda a região de Guarabira, por se apresentar em barzinhos e eventos particulares (casamento, formatura etc).

