Cantor Vicente Nery sofre acidente de carro em Fortaleza

O cantor de forró Vicente Nery sofreu um acidente de carro e fraturou o braço, nesta quinta-feira (8), na Avenida Maestro Lisboa, no Bairro Sapiranga, em Fortaleza. O caso foi confirmado pelo irmão e empresário do artista, Vilton Nery. A lesão atingiu três partes do braço e uma do antebraço.