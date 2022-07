Cantora Bebel Gilberto é criticada após dançar em cima da bandeira do Brasil

Filha de João Gilberto foi atacada por bolsonaristas depois que o momento viralizou nas redes









A cantora Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, foi criticada e atacada por bolsonaristas depois que imagens de um show que fez nos Estados Unidos viralizou na web neste final de semana.

Nas redes sociais, registros da apresentação mostram Bebel pisando e dançando em cima de uma bandeira do Brasil. “Desculpem, eu não deveria fazer isso, mas…”, falou a artista antes de pisar na bandeira. Bebel foi alvo principalmente de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Uma das principais aliadas do chefe do Executivo, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) compartilhou as imagens e mostrou indignação.A parlamentar inclusive propôs um projeto de lei para penalizar ataques a símbolos nacionais.

Filha do compositor João Gilberto e sobrinha de Chico Buarque pisoteia e samba em cima da bandeira do Brasil. Vamos propor um PROJETO DE LEI para penalizar com prisão sem fiança ou responsabilidade criminal o ato de queimar, danificar, modificar ou atacar os símbolos nacionais. Filha do compositor João Gilberto e sobrinha de Chico Buarque pisoteia e samba em cima da bandeira do Brasil. Vamos propor um PROJETO DE LEI para penalizar com prisão sem fiança ou responsabilidade criminal o ato de queimar, danificar, modificar ou atacar os símbolos nacionais. pic.twitter.com/QnevCyGrvZ — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) July 23, 2022 Após a forte repercussão, Bebel usou o seu Instagram para publicar o vídeo do incidente na íntegra e pedir desculpas: Foi um ato impensado meu. (…) Imediatamente depois, porém, me dei conta de que a bandeira também pertence a todos os brasileiros e me desculpei com o público”. Veja o vídeo. View this post on Instagram A post shared by Bebel Gilberto (@bebelgilberto) Terra

