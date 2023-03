Cantora Marisa Monte faz show da turnê ‘Portas’ em João Pessoa no dia 10 de março

Marisa Monte fará show em João Pessoa, na próxima sexta-feira, 10 de março. A cantora se apresentará na Domus Hall com a sua turnê ‘Portas’.

Os ingressos podem ser adquiridos no site eventim.com.br/marisamonte e também na bilheteria da Domus Hall, que funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos de 12 às 22 horas, localizada no 1º piso do Manaíra Shopping.

Os ingressos para o show estão disponíveis pelos valores de R$ 120,00 (Front Stage / meia entrada), R$ 240,00 (Front Stage / inteira), R$ 1.400,00 (mesa para 4 pessoas) e R$ 3.000,00 (camarote Domus para 10 pessoas).

O repertório do show traz canções do trabalho mais recente de Marisa Monte, o álbum que dá título à turnê, e diversos sucessos que marcaram a carreira de mais de três décadas da artista como “Infinito Particular”, “Beija Eu” e “Bem que se quis”.

Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, no palco Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

Curtir isso: Curtir Carregando...