Cantora paraibana Danieze Santiago sofre acidente de carro com o marido no Ceará

A cantora Danieze Santiago sofreu um acidente com o marido, na noite desta segunda-feira (28), a caminho da cidade de Itarema (CE) — distante 210 km de Fortaleza.

O casal seguia de carro o percurso para um dia de lazer no município quando um outro automóvel colidiu no veículo da artista. A dinâmica do acidente ainda é investigada.

O condutor do outro veículo morreu. Carlos Neto, marido e empresário da cantora, quebrou a clavícula e duas costelas. Já Danieze Santiago não sofreu lesões.

Segundo a assessoria da cantora, o casal foi levado para o Hospital Municipal de Itarema para os primeiros atendimentos médicos.

Após a primeira avaliação, Carlos e Danieze foram encaminhados a um hospital em Fortaleza.

Natural da Paraíba, aos 25 anos, Danieze Santiago é referência no forró romântico. Dona de hits como “O mundo vai cobrar”, “Te amo baby”, “Amorzinho” e “É que eu não te esqueci”.

A artista participou das bandas “Moleca 100 Vergonha e “A Loba”, mas segue em carreira solo.

