Caravana 40 no Curimataú: João destaca investimentos de quase R$ 1 bilhão na região: “minha missão é cuidar das pessoas”

Recepção calorosa e gestos de agradecimento. Foi assim que a primeira parte da Caravana 40 da coligação ‘Juntos Pela Paraíba’, comandada pelo governador e candidato à reeleição, João Azevêdo (PSB), foi recebida na região do Curimataú, neste sábado (20). João, por sua vez, acompanhado do candidato a vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas) e a candidata à senadora Pollyanna Dutra (PSB), agradeceu a receptividade e destacou investimentos de quase R$ 1 bilhão na região durante seu governo.

“Minha missão é cuidar das pessoas. Por isso que eu digo que é possível a gente continuar avançando. Durante a pandemia tivemos a condição de fazer muita coisa, imagina agora que a Covid está diminuindo. Portanto, estamos renovando nosso compromisso com o Curimataú”, assegurou João.

Em todas as cidades que percorreu, João ouviu palavras de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo seu governo. Para ele, essa receptividade acontece porque em todas as cidades do estado têm ação do governo. “Isso me faz andar de cabeça erguida por toda Paraíba”.

O prefeito Neto Nepomuceno, de Barra de Santa Rosa, se disse honrado em receber a largada da Caravana 40, assim como ocorreu em 2018. Já a prefeita Neide, de Sossego, ressaltou o fato de João ser um “governador que assume compromissos e não faz promessas”. O gestor de Baraúna, Manasses, agradeceu ao governador por ter um olhar diferenciado com as pequenas cidades. Em Cuité, o prefeito Charles Camaraense enfatizou que a população do município reconhece o trabalho do governador na cidade.

Jarson, prefeito de Nova Floresta, fez questão de elencar os investimentos do governo de João na cidade, destacando a estrada que liga o município a Picuí, um sonho antigo dos moradores das duas cidades. Em Picuí, o prefeito Olivânio (PT) disse que João abriu as portas do governo para a cidade e a retribuição virá nas urnas. Já a ex-deputada Gilma Germano (PSB), ressaltou o caráter democrático do governador que, que segundo ela, descentralizou os investimentos do governo para toda Paraíba.

A primeira parte da Caravana 40 do Curimataú contou com a participação dos deputados estaduais Chió (Rede), Buba Germano (PSB), da candidata a deputada federal Rafaela Camaraense (PSB), do candidato a deputado estadual Dudu Soares (Solidariedade). Os deputados federais Wilson Santiago (Republicanos), Frei Anastácio (PT) e Gervásio Maia (PSB) também estiveram presentes, além de ex-prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região.

De Picuí, João, Lucas e Pollyanna conduziram a segunda etapa da Caravana 40 até os municípios de Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Cubati, São Vicente do Seridó e Soledade.

Assessoria

