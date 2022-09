Carlos Alberto de Nóbrega é internado para tratar infecção pulmonar

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 86 anos, foi internado, em São Paulo, para tratar problemas pulmonares decorrentes de uma infecção viral. Na última quarta-feira (14), ele fez uma aparição, por meio transmissão remota, diretamente da Unidade de Terapia Semi-Intensiva do hospital onde se encontra, em episódio do videocast “O pod é nosso”, que ele apresenta ao lado da mulher, a nutróloga Renata Domingues, de 44 anos.

“Estou no semi-intensivo, fazendo um tratamento pulmonar”, ele esclareceu. Renata Domingues afirmou que os médicos buscam entender, por meio de uma série de exames, o que causou os sintomas no marido. “Eu não sei ainda qual é o vírus… Ele está lá (no hospital) por outros cuidados também com relação a vias aéreas. Mas graças a Deus está tudo bem”, explicou a estrela do humorístico “A praça é nossa”.

A expectativa é o que o apresentador deixe o hospital até o fim de semana. “Segunda-feira, se Deus quiser, eu volto a trabalhar”, disse Carlos Alberto de Nóbrega.

O Globo