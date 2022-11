Carlos manda indireta para Eduardo Bolsonaro por ida à Copa

Eduardo Bolsonaro foi flagrado pelas câmeras de televisão que transmitiam o último jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar.

Carlos Bolsonaro deu uma cutucada nesta segunda-feira (28/11), em seu canal de Telegram, em Eduardo Bolsonaro, devido à viagem do irmão para o Qatar para a Copa do Mundo.

O vereador carioca disse na mensagem enviada a seus seguidores que passou os dois dias anteriores com o pai. “Inclusive dormimos no mesmo quarto, ou melhor, não dormimos”.

Eduardo e sua esposa, a psicóloga Heloisa Bolsonaro, foram vistos na partida do Brasil contra a Suíça, nesta segunda-feira (28/11), em Doha. Os dois estavam sendo discretos sobre a viagem nas redes sociais. Depois de descoberto, e da má repercussão junto aos bolsonaristas, Eduardo gravou um vídeo dizendo que a razão da ida à Copa não teria sido o futebol, mas sim divulgar as supostas irregularidades que estão ocorrendo no Brasil e que são usadas para justificar o golpismo dos que questionam a derrota de Bolsonaro.

