Carnaval: dentista faz alerta para Mononucleose, doença transmitida pelo beijo

Período de carnaval é de festa e diversão, mas também pode ser de contaminação e transmissão de doenças, caso o folião não tome os devidos cuidados. A dentista do Hapvida Interodonto, Riana Brigel, faz um alerta sobre a Mononucleose, que é conhecida como ‘doença do beijo’ e costuma ter aumento de casos nesta época do ano.

A infecção é causada pelo vírus ‘Epstein-Barr’ e pode ser transferida através de fluido corporal, principalmente o beijo. De acordo com a dentista, os sintomas costumam ser dor de garganta, tosse, febre, hipertrofia do baço e inflamação do fígado.

O carnaval acende um alerta para a transmissão de várias doenças, já que, além do clima de festa, pode haver também uma queda de imunidade, uma vez que os dias costumam ser de privação de sono, ingestão de bebidas alcóolicas e outros hábitos que fragilizam o sistema de defesa do organismo. “Neste carnaval, tomem cuidado. Eu sei que queremos curtir, nos divertir, mas é importante ter cuidado com essas viroses”, reforçou.

A Mononucleose é benigna, mas não tem tratamento específico. Brigel detalha que os medicamentos são direcionados apenas aos sintomas, e vão depender de acordo com a pessoa e a forma como ela está manifestando a doença.

