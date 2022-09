Carreta com seis toneladas de maconha é levada para a sede da PF e chega a interromper circulação do VLT

Droga vinha do Paraguai e estava sendo levada para a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

Seis toneladas de maconha apreendidas em uma carreta na madrugada desta quarta-feira (31) chegaram a interromper a circulação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), próximo à sede da Polícia Federal, na Região Portuária do Rio, no começo da manhã.

Por volta das 6h40, o veículo estava atravessado nos trilhos, mas os agentes conseguiram retirá-lo pouco depois das 7h. Às 7h15, a circulação do VLT foi retomada.

A droga foi apreendida na Rodovia Washington Luiz durante uma ação de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do município de Três Rios.

Sete pessoas foram presas e levadas para a superintendência da PF. Segundo a PRF, a droga vinha do Paraguai e estava sendo levada para a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

A carga foi interceptada em uma carreta que, aparentemente, fazia transporte de madeira.