Carro de ex-mulher de Bolsonaro é apedrejado, e casa dela é pichada

A casa da advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, foi pichada nesta quinta-feira com a inscrição “morte ao Bolsonaro”. Além disso, o carro de Ana Cristina foi apedrejado. Ela mora no Lago Sul, região nobre de Brasília.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do presidente e de seus familiares, foi ao local, assim como a Polícia Militar (PM). A ex-mulher de Bolsonaro é candidata a deputada distrital pelo PP.

As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do GSI. Jair Renan Bolsonaro, filho de Ana Cristina e do presidente, publicou uma foto da pichação em sua conta no Instagram. “Picharam a porta da minha casa em represália não só a minha mãe que é candidata a deputada distrital, que automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito a família Bolsonaro”, escreveu ele.

Recentemente, a casa em que os dois moram foi envolvida em uma polêmica. A Polícia Federal (PF) solicitou a abertura de um inquérito para investigar a compra do imóvel, afirmando que a aquisição seria “aparentemente incompatível” com renda de Cristina enquanto trabalhava como assessora parlamentar e que a transação teria sido feita “por meio de pessoa interposta”.

Cristina se mudou no ano passado para o local, que fica em uma região nobre de Brasília. Na época, ela disse ao portal Uol e à revista Veja que alugava o imóvel — avaliado em R$ 2,9 milhões. Agora, contudo, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ser a dona da casa, que disse custar R$ 829 mil, abaixo do valor de mercado.

O Globo