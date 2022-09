Carro fica esmagado após acidente em cruzamento no bairro de Miramar, em João Pessoa

Um carro ficou esmagado após colisão no cruzamento entre as avenidas Epitácio Pessoa e Ruy Carneiro, na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro de Miramar, em João Pessoa. O acidente aconteceu por volta das 4h.

As informações iniciais são de que o condutor do veículo atingido parou no sinal vermelho quando um veículo em alta velocidade atingiu o carro parado. A força do impacto deixou o veículo esmagado.

Apesar do susto, as vítimas não sofreram ferimentos graves.

Após a colisão, o motorista que causou a batida tentou fugir mas foi detido pela Polícia Militar nas proximidades. O suspeito e o veículo que causou o acidente foram encaminhados à Central de Polícia, no Geisel.

Um reboque foi acionado para remover o veículo destruído da avenida.

Na Central de Polícia, o condutor que causou o acidente se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele deve responder por embriaguez ao volante, recebeu uma notificação e será arbitrada fiança no valor de R$ 1,5 mil. O homem deve pagar multa de cerca de R$ 2.934,70 mil e ter a carteira de motorista apreendida por doze meses.

