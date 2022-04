Um crime com requintes de crueldade foi registrado na cidade de Salgado de São Félix, neste domingo(17).

Um casal de idosos foi encontrado morto com marcas de foiçadas nas cabeças. O duplo homicídio aconteceu no sítio Corvão e as mortes teriam ocorrido no sábado (16), mas os corpos dos idosos só foram encontrados no dia seguinte por vizinhos.

O casal que tinha entre 70 e 75 anos morava sozinho e a polícia investiga o crime, mas até a noite deste domingo, ninguém foi preso.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...