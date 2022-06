Casal de idosos é morto a facadas em condomínio no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio

Oficial da Marinha de 49 anos, suspeito do crime, foi levado para o hospital sob custódia policial. Ele seria namorado do filho do casal e teria agido motivado por ciúmes.

Um casal de idosos foi morto a facadas na madrugada deste sábado (25) em um condomínio no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. De acordo com as primeiras informações da Divisão de Homicídios, que investiga o caso, suspeito do crime, que é oficial da Marinha, seria namorado do filho do casal e teria atacado as vítimas supostamente motivado por ciúmes.









De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pedido de socorro foi feito pouco depois da meia noite e atendido pelo Quartel do Humaitá. Ao chegarem no local, um apartamento na Rua Pio Corrêa, os bombeiros encontraram os idosos já mortos e um homem inconsciente, apontado pela polícia como suspeito do crime.

Os idosos foram identificados como Geraldo Coelho, 73 anos e Osélia Coelho, 72 anos. Os corpos deles foram levados para o Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio.

O suspeito do crime foi identificado como sendo o oficial da Marinha Cristiano Lacerda, de 49 anos, que foi levado inconsciente para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde permanecia sob custódia policial. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dele é estável.

De acordo com a Secretaria da Polícia Militar, Cristiano estava inconsciente quando os policiais chegaram no apartamento. Os corpos de Geraldo e Oséllia estavam em cima de um sofá cama, na sala do imóvel. Cristiano estava dentro de uma cama box aberta e ao lado dele foi encontrada uma faca ensanguentada e uma garrafa de bebida alcoólica.

Ainda segundo a PM, foram encontradas no local diversas caixas e blisters de medicamentos, seringas e receitas de remédios controlados em nome de Cristiano.

Segundo investigadores da Divisão de Homicídios, que apura o caso, Cristiano estava em processo de separação do namorado, Felipe Coelho, mas ainda morava no mesmo apartamento. O motivo para o fim do relacionamento seria uma briga em que Cristiano teria agredido Felipe há 2 meses.

Na noite da última sexta-feira, Felipe teria ido sozinho a uma festa e deixado os pais no apartamento junto com Cristiano que, supostamente motivado por ciúmes, atacou os idosos.

Em seu perfil no Instagram, já na manhã deste sábado, Felipe postou uma foto em que aparece ao lado dos pais. Na legenda, ele fez uma declaração de amor aos pais. “Pra sempre juntos, nos braços do Pai. Meus amores eternos. Nada vai apagar esse amor. Te amo, pai. Te amo mãe”, registrou Felipe.

A família Coelho é natural de Fortaleza, no Ceará. Felipe se mudou para o Rio para morar com o namorado. Os pais dele chegaram na cidade no dia 17 de junho para visitar o filho e voltariam para casa na próxima terça-feira.