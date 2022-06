Casal é baleado durante assalto em Igaracy e mulher morre no local

Josefa Pereira da Silva Bastos, de 51 anos, e Geraldo Laurentino Neto, de 52 anos, foram baleados durante uma assalto ocorrido por volta das 19h desta quarta-feira (1), no Sítio Curral Velho, em Igaracy, no Vale do Piancó. Josefa não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

De acordo com a polícia, dois homens chegaram a residência do casal, anunciaram o assalto e fizeram vários disparos. Os tiros acertaram Josefa que morreu na hora. Ela era irmã do vereador José Filho. O marido Geraldo Laurentino Neto, de 52 anos, também foi atingido e está no Hospital Regional de Piancó.

Os suspeitos fugiram levando uma moto Broz, de cor preta, placa OSH 6571. Viaturas da Polícia Militar estão tentando localizar os fugitivos.

clickpb