Casal é encontrado morto com tiros na cabeça em canavial de Santa Rita

Um casal foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (6) em uma região de canavial em Santa Rita, na Grande João Pessoa. As vítimas foram encontradas abraçadas e já sem vida.

De acordo com informações preliminares, o casal costumava frequentar o local. Um homem, que supostamente passou de moto, teria deflagrado vários disparos contra as vítimas, que não resistiram aos ferimentos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas assim como a Polícia Militar (PM). As investigações devem ser iniciadas a cerca do caso após realização da perícia. Até a publicação desta matéria não haviam outras informações dos autores do crime.

