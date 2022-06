Casal é preso suspeito de aplicar ‘golpe do pix’ em estabelecimentos comerciais

A Polícia Civil da Paraíba prendeu nesta quarta-feira (15) um casal suspeito de aplicar o chamado ‘golpe do Pix’ em diversos estabelecimentos comerciais da região do Brejo. O homem e a mulher, de 30 e 40 anos, respectivamente, foram presos em flagrante por policiais da Delegacia de Remígio.

Segundo apontam as investigações, uma terceira pessoa já identificada é apontada como a mentora do golpe. “O casal aplica as fraudes nos estabelecimentos, mas essa terceira pessoa é a responsável por indicar o ‘pix’ com o qual será aplicado o estelionato. Nós já sabemos de quem se trata e estamos prosseguindo com as investigações”, disse o delegado seccional Cristiano Santana.

O crime consistia em apresentar um falso comprovante ao atendente dos estabelecimentos, e o funcionário, sem verificar se os valores haviam sido creditados, acabava liberando as mercadorias. O golpe já foi aplicado em restaurantes, lanchonetes, supermercados e postos de combustíveis da região.

Com o casal, os policiais apreenderam ainda uma moto Yamaha/Factor YBR, de placa NQA- 0456, com registro de roubo.

A motocicleta será devolvida ao proprietário. O casal preso deverá ser submetido a audiência de custódia.

MaisPB

