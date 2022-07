Casal é vítima de grave acidente em rodovia que liga Alagoinha e Mulungu-PB

Na manhã desta segunda-feira (18), um casal se envolveu em um acidente de trânsito na rodovia PB-063 que liga os municípios de Alagoinha e Mulungu, Agreste Paraíbano.

De acordo com informações de populares, o casal estava em uma motocicleta e colidiu com um carro. O motorista que conduzia o veículo foi identificado pelo nome de Guerreiro e é da cidade de Alagoinha. O casal é da zona rural de Mulungu.

O motorista não se ferrou, porém o casal ficou ferido gravimente.

A mulher que aparece nas imagens feitas por populares, é Milena Gomes do Nascimento, 22 anos, ela e o condutor da moto foram socorridos para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena de João Pessoa. Não obtivemos a informação sobre as causas do acidente.

Milena era estudante e fazia o curso técnico de enfermagem, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira no hospital de Trauma em João Pessoa.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...