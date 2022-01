Casal preso é acusado de ter assassinado idoso que estava desaparecido

Rafael Fernandes da Silva, 21 anos e Janaína Freire de Moura, 31 anos, confessaram o crime na delegacia de Solânea-PB. Em depoimento, os mesmos disseram que atraíram a vítima sobre o pretexto de transportar uma geladeira. Mataram na cidade de Belém, Roubaram R$ 400 reais, um relógio e um celular pertencentes a seu Antônio.

O Idoso que estava desaparecido foi encontrado morto em Caiçara-PB, na manhã deste sábado (22).

Seu Antônio do Frete, que morava em Solânea, Brejo Paraibano, e que estava desaparecido desde a sexta-feira à noite (21).

Ele foi dado como desaparecido após ter seu veículo fretado por um casal, cuja as imagens foram filmadas por câmeras de segurança.

Seu Antônio foi encontrado sem vida, no sítio Valentim, zona rural de Caiçara-PB. A vítima estava com um saco plástico na cabeça, as mãos amarradas e ao lado do corpo uma faca.

A família está desesperada com o desfecho do caso.

