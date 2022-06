Caso Carlinhos Maia: Polícia Civil pede prisão de suspeitos de roubo

A coluna LeoDias descobriu que a Polícia Civil de Alagoas pediu, nesta quarta-feira (1/6), prisão dos principais suspeitos de ter furtado várias joias e artigos de luxo do apartamento dos influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

Fontes próximas ao humorista afirmam que os nomes não foram divulgados, até então, por cautela para que os ladrões não saiam da região. Ainda segundo consta, o dono do apartamento já está ciente deste pedido e preferiu não falar nada a respeito em suas redes sociais para não atrapalhar o trabalho investigativo da polícia.

As primeiras imagens flagradas pelas câmeras de segurança registraram os criminosos na garagem do primeiro piso do condomínio. Eles entraram com os rostos cobertos, usando bonés e aparentemente com máscaras de proteção contra a Covid-19. Após isso, os gatunos seguem pela escada direto para o quarto andar, onde moram Carlinhos Maia e o esposo Lucas Guimarães.

Em todo o percurso, os ladrões dão uma série de indícios de que conheciam bem a disposição do sistema de câmeras de segurança do local. Os dois sabiam onde seriam filmados e onde estavam os pontos cegos no perímetro gravado.

Procurados pela coluna, a polícia civil do estado de Maceió, o governo do estado e Carlinhos Maia não quiseram negar, nem mesmo confirmar a emissão destes primeiros mandados de prisão do caso.

metropoles