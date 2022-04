Caso Júlia: corpo encontrado em local apontado pelo padrasto é da adolescente, confirma perícia

O corpo foi encontrado e retirado de dentro da cacimba, que é um pequeno poço, na tarde da terça-feira (12). De acordo com o delegado Rodolfo Santa Cruz, titular da delegacia de homicídios da capital, o padrasto foi ouvido pelo delegado Hector Azevedo, que disse que, após a confissão, Francisco indicou onde estaria o corpo da menina. O g1 não conseguiu contato com a defesa de Francisco.

Rodolfo Santa Cruz não informou o momento exato em que o depoimento irá acontecer, mas adiantou que deve ser no presídio do Róger, onde o suspeito está preso.

De acordo com as fontes que falaram com a TV Cabo Branco no último dia 14, Francisco disse durante a audiência que abusou da menina “três ou quatro vezes”, mas que isso não teria ocorrido no dia do crime.