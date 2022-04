Caso Júlia dos Anjos: Padrasto confessa ter estuprado adolescente nos últimos quatro meses e no dia do crime

O delegado Hector Azevedo informou que o padrasto da adolescente Júlia dos Anjos Brandão, de 12 anos, Francisco Lopes, confessou no fim da manhã desta quarta-feira (20), em novo depoimento à Polícia Civil, que abusava sexualmente da menina há quatro meses. O último estupro sofrido pela vítima teria ocorrido no dia do crime.

Inicialmente, Francisco Lopes negou à Polícia Civil ter abusado de Júlia. No entanto, relataram que ele teria confirmado os abusos durante audiência de custódia realizada na quarta-feira (13).

O corpo de Júlia foi liberado pelo Instituto de Polícia Científica (IPC) nesta quarta-feira (20) diretamente para ser sepultado no Cemitério Jardim Mangabeira.