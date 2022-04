[…] Caso Júlia: suspeito de matar enteada de 12 anos vai para presídio em João Pessoa […]

Francisco confessou o crime somente em um terceiro interrogatório, em que também disse que a matou ainda dentro de casa e que só depois levou o corpo para o local onde ele foi abandonado, num reservatório de água. O suspeito disse ainda que a mãe da menina dormia na hora do crime. A polícia suspeita de que a mulher tenha sido dopada.

O corpo que foi encontrado no local apontado por Francisco Lopes, na terça-feira (12), está no Instituto de Polícia Científica (IPC) da capital. No local, serão realizados exames de DNA e sexológico.