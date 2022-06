Cássio Cunha Lima abre as ‘portas’ da oposição para Republicanos na Paraíba: “nosso campo político está aberto a conversar”

Oposição liderada com Pedro Cunha Lima vai buscar diálogo com Hugo Motta, líder do Republicanos e assim, oferecer a vaga de vice da chapa ao partido.

O ex-governador da Paraíba Cássio Cunha Lima (PSDB) afirma que o partido está aberto a dialogar com o Republicanos sobre as Eleições de 2022. Em entrevista à Arapuan Fm nesta segunda-feira (27), ele disse que deve oferecer a vaga de vice de Pedro Cunha Lima na disputa do governo para atrair parlamentares republicanos.

Ainda segundo Cássio, a oposição liderada com Pedro vai buscar diálogo com Hugo Motta, líder do Republicanos e assim, oferecer a vaga.

“Como a política tem como essencial o diálogo, é claro que estamos abertos a que Pedro, Efraim Filho, nosso campo de aliança e o nosso campo político está aberto a conversar com o Republicanos”, disse.

Apesar da sinalização positiva de Cássio para o partido, o líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB),o deputado Wilson Filho (Republicanos), rechaçou a hipótese de se unir a base aliada dos Cunha Lima.

Os Republicanos buscavam uma vaga na chapa de João Azevedo nas Eleições de 2022, mas a relação com governador ficou estremecida após o partido divulgar uma nota comunicando que a legenda “não admitirá ser punido por sua lealdade ao governador, nem tomar conhecimento da formação da chapa pela imprensa”.

O comunicado veio logo após oanúncio de Aguinaldo Ribeiro como candidato ao Senado Federal na chapa de João, informando também que seria do Progressistas a indicação do vice.

