Cássio Cunha Lima volta à Paraíba para reforçar campanha de Pedro e Romero diz que especulações sobre ex-senador sair na disputa para governador são ‘fake news’

O ex-governador da Paraíba Cássio Cunha Lima deve desembarcar no estado ainda nesta semana para auxiliar na campanha de pré-candidatura ao governo do filho, o deputado federal Pedro Cunha Lima. A informação é do ex-prefeito de Campina Grande e pré-candidato à Câmara de Deputados, Romero Rodrigues, dada ao Arapuan Verdade nesta quarta-feira (6).

Ainda segundo Romero, seria fake news às especulações que Cássio disputaria o governo do estado, afinal, Pedro Cunha Lima vem se mostrando como um nome: “ tá fazendo a parte dele, tá se esforçando; tá trabalhando; tá se mostrando, porque naturalmente nem todo mundo conhece”, disse ao programa.

Ele classificou como uma atitude de desespero os boatos e afirmou que está acontecendo muita especulação caluniosa sobre o retorno de Cássio ao estado.

“O objetivo dele é chegar essa semana e permanecer na paraíba até o final das eleições com o objetivo único de fortalecer as oposições e naturalmente ajudar na campanha de Pedro na pré-candidatura”, afirma Romero.

clickpb