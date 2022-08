Cássio diz que Pedro Cunha Lima desbanca Nilvan Ferreira e irá para o 2º turno: “é o único que reúne condições de derrotar João Azevêdo”

O ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB), em entrevista ao Arapuan Verdade, da Rádio Arapuan FM, disse, nesta quarta-feira (31) que seu filho, o candidato ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima irá ao segundo turno. Em sua leitura, o tucano derrubaria seu adversário “Nilvan Ferreira é muito fraco”, considerou.

Como acompanhou o ClickPB, o entendimento do ex-governador Cássio Cunha Lima (PSDB), pai do deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), sobre a candidatura do radialista Nilvan Ferreira (PL) ao Governo do Estado é de que “ele é o que tem mais fragilidade para enfrentar João”.

“Pedro é o único que reúne condições verdadeiras de derrotar Joao no 2º turno. Haverá 2º turno com certeza. A nossa luta é colocar Pedro no 2º turno. O governo vai fazer o possível para levar Nilvan pro 2º turno, porque Nilvan é o que tem mais fragilidade para enfrentar João, perdeu para Cícero em João Pessoa e o governo vai começar a fortalecer a candidatura de Nilvan”, disse o ex-senador.

