Catedral da Luz divulga programação da Semana Santa; confira

A Paróquia Nossa Senhora da Luz divulgou a programação completa da Catedral da Luz, em Guarabira, para a Semana Santa. A data marca o fim da Quaresma para os católicos e a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

A programação, que contará com missas e mutirão de confissões, tem início nesta sexta-feira (31), com a Procissão do Encontro, e vai até o domingo de Páscoa, que neste ano é celebrado em 9 de abril.

Os fiéis poderão acompanhar as celebrações presencialmente, e também assistir as principais atividades religiosas que serão transmitidas pelas redes sociais da Catedral da Luz.

Programação Semana Santa na Catedral da Luz:

Procissão do Encontro (31/03)

• 19h30 – Nossa Senhora das Dores sairá da Matriz do Nordeste

• 19h30 – Senhor dos Passos sairá da Matriz da Primavera

• 20h30 – Encontro na Praça da Bandeira

Domingo de Ramos (02/04)

• 8h30 – Procissão e Santa Missa na Catedral da Luz

• 16h – Procissão saindo da Capela do Bairro Santa Terezinha para a Catedral da Luz, seguida de Santa Missa

• 19h – Santa Missa

Segunda-feira Santa (03/04)

• 6h – Ofício Divino

• 8h30 – Confissões

• 9h – Celebração Penitencial

• 14h30 – Confissões

• 15h – Celebração Penitencial

• 19h – Santa Missa e confissões

Terça-feira Santa (04/04)

• 6h – Ofício Divino

• 8h30 – Confissões

• 9h – Celebração Penitencial

• 14h30 – Confissões

• 15h – Celebração Penitencial

• 19h – Santa Missa e confissões

Quarta-feira Santa (05/04)

• 6h – Ofício Divino

• 8h30 – Santa Missa dos enfermos

• 8h30 – Confissões

• 14h30 – Confissões

• 19h – Santa Missa e confissões

Quinta-feira Santa (06/04)

• 6h – Ofício Divino

• 8h30 – Missa dos Santos Óleos

• 17h – Santa Missa do Lava Pés

• 19h – Hora Santa

• 0h – Procissão do Silêncio

• 0h30 – Via Sacra

Sexta-feira Santa (07/04)

• 8h – Confissões

• 8h30 – Tenda da Solidariedade

• 12h – Ofício da Agonia

• 15h – Celebração da Paixão

• 17h – Procissão do Senhor Morto

• 20h – Apresentação do Auto da Paixão (átrio da Catedral)

Sábado Santo (08/04)

• 20h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (09/04)

• 8h30 – Santa Missa

• 16h – Santa Missa

• 19h – Santa Missa

