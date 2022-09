Categoria se mobiliza e participa de manifestação em defesa do piso salarial da Enfermagem no centro de João Pessoa; protesto vai durar 24 horas

Os profissionais da enfermagem estão realizando 24 horas de protesto em todo o Brasil contra a suspensão da implementação do piso salarial dos enfermeiros pelo STF. Em João Pessoa, a mobilização está concentrada na Avenida Epitácio Pessoa, passando pelo cruzamento da Avenida Barão de Mamanguape.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Paraíba, Milca Rodrigues, o protesto reúne cerca de 600 pessoas. “A adesão está boa. É importante frisar que não estamos aqui contra a Prefeitura e nem contra nenhum hospital, estamos aqui em defesa do piso”, frisou.

O Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou no último dia 16, o julgamento que manteve a decisão do ministro Luís Roberto Barroso sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem. O placar final foi 7 votos a 4 contra o pagamento imediato do piso.

A lei que criou o piso salarial ordenou que um enfermeiro ganhe, pelo menos, R$ 4.750 por mês. Os técnicos em enfermagem receberiam 70% disso, ou R$ 3.325 por mês. Auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%, ou seja, R$ 2.375 mensais.

Na semana passada, Barroso afirmou que a decisão foi tomada porque é preciso uma fonte de recursos para viabilizar o pagamento do piso salarial. O ministro disse que é a favor do piso salarial da enfermagem, mas aceitou a suspensão diante do risco de descumprimento imediato da lei.

A ministra também descartou risco de lesão à autonomia dos estados e municípios. “O diploma legislativo impugnado, editado pela União no exercício de sua competência constitucional, apenas institui o parâmetro remuneratório mínimo, cabendo a cada um dos demais entes da federação definir, no âmbito do próprio território, o quantum remuneratório a ser pago a seus respectivos servidores públicos”, completou.

“A avaliação de riscos e impactos negativos produzida unilateralmente pela entidade autora não pode prevalecer, ao menos em juízo delibatório [apreciação judicial], sobre as conclusões formuladas pelo Congresso Nacional com base em estudos e relatórios elaborados em conjunto com os representantes dos setores público e privado, inclusive com órgãos e entidades da sociedade civil organizada”, afirmou.

Para Rosa Weber, as argumentações dos impactos financeiros informados pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) já foram avaliadas pelos parlamentares, durante a tramitação da matéria no Congresso Nacional.

O Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba (Sindep) decidiu pela instalação do estado permanente de greve da categoria. A paralisação foi um direcionamento dado pela Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE) com a finalidade de restabelecer os efeitos da lei 14.434/22, que garantia o piso nacional dos enfermeiros e foi suspenso por decisão do ministro Luís Roberto Barroso.A presidente do Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba (SINDEP), Milca Rodrigues anunciou uma paralisação de 24 horas. “Todos os estados estão fazendo (a paralisação) mostrando nossa insatisfação com a decisão do ministro Barrosos de suspender por 60 dias nosso piso”, declarou.

Além disso, uma paralisação geral foi marcada no dia 21 de setembro das 7h do dia 21 de setembro às 7h do dia 22. A paralisação irá ocorrer em todo território nacional

A Lei 14.434/2022 chegou a ser sancionada e instituiu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Para enfermeiros, o piso previsto é de R$ 4.750. Para técnicos, o valor corresponde a 70% do piso, enquanto auxiliares e parteiras terão direito a 50%.

