Cavaleiro da Lua é a 2ª maior estreia de séries da Marvel no Disney+

Sendo estrelada por Oscar Isaac e tendo Ethan Hawke como o intérprete do seu principal vilão neste primeiro momento, a série da Marvel Studios é a responsável por introduzir um novo herói ao universo iniciado com Homem de Ferro em 2008.A vila de Doomstrandt é localizada abaixo do Castelo Doom e utiliza uma mistura de arquitetura do leste europeu com alemã nos quadrinhos, e esse estilo é visto também na vila e no castelo do primeiro episódio da série.

Isso, aliado ao local em que a cena se passa e suas semelhanças com o país fictício dos quadrinhos, deixa bastante claro que a série aponta para um futuro do MCU que inclua o Doutor Destino.

A série não apresentou nenhuma intro, embora seus créditos finais sejam um verdadeiro show de um belo visual e música.

Além de manter a origem do herói nas HQs, rumores apontam que a série pode ter ligações com o futuro filme do Blade no MCU, assim como a certeza de que veremos o Cavaleiro da Lua aparecendo em outros filmes da Marvel! Surpreendendo a todos, o ator Oscar Isaac (de Star Wars e X-Men: Apocalipse) foi confirmado como Marc Spector, o protagonista da série!