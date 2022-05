Ceará e Flamengo duelam para espantar má fase no Brasileirão

Ceará e Flamengo entram em campo neste sábado (14), em Fortaleza, com um objetivo em comum: conquistar os três pontos da vitória para afastar a má fase no Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que ambos chegam motivados à partida da sexta rodada da Série A, depois de assegurarem a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana. O embate na Arena Castelão, a partir das 16h30 (horário de Brasília) será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Luiz Ferreira.

Com apenas cinco pontos conquistados, o Rubro-Negro carioca ocupa a 14ª posição na tabela. Para o duelo desta tarde, o técnico Paulo Sousa não poderá contar com Thiago Maia, liberado devido à morte do avô. Entre os relacionados para o jogo desta tarde, está trio de ataque o quarteto ofensivo Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta – o uruguaio foi o único que atuou na última quarta (11), contra o Tombense, pela Copa do Brasil.

A pressão sobre o Ceará é ainda maior, após três derrotas consecutivas na Série A. O Vozão soma três pontos, ocupa o 17º lugar, e não vê a hora de se afastar da zona de rebaixamento (Z4). Entre os desfalques do time do treinador Dorival Júnior estão o meia Rodrigo Lindoso, que cumpre suspensão, terá de driblar as ausências de Jael, Fernando Sobral, Messias e Léo Rafael, que seguem lesionados. Na tarde de ontem (12) , o zagueiro Luiz Otávio e o volante Richardson fizeram treino separado do restante do elenco.

Agência Brasil

