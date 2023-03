CÉLIA XAKRIABÁ SERÁ A PRIMEIRA INDÍGENA A PRESIDIR COMISSÃO DA CÂMARA. VEJA LISTA DOS ELEITOS

A deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) foi eleita nesta quarta-feira (15) presidente da Comissão da Amazônia e Povos Originários da Câmara. Ela é a primeira indígena a assumir a presidência de uma comissão no Congresso. “Não serei somente uma pessoa indígena a presidir a comissão, serão 900 mil cocares que assumem a comissão comigo”, disse a deputada. “Assumir o protagonismo da luta não é assumir a voz de uma parlamentar indígena, mas é assumir as vozes do território”, reforçou. Ela pontuou que os temas tratados no colegiado são “questões humanitárias”.

Natural do norte de Minas Gerais, região com predominância do bioma Cerrado, Célia Xakriabá disse que o colegiado não vai se limitar aos temas da Amazônia, mas vai tratar também de restabelecer qualidade de vida para os povos tradicionais, como quilombolas e ribeirinhos em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, 25 comissões foram instaladas nesta terça na Câmara. Entre elas, as mais poderosas – a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Fiscalização Financeira e Controle -, que serão comandadas, respectivamente, por Rui Falcão (PT-SP) e Bia Kicis (PL-DF). O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aumentou de 25 para 30 o número de colegiados permanentes, como forma de contemplar aliados que apoiaram sua reeleição.

Veja a lista dos presidentes de comissão eleitos até o momento. O texto será atualizado com a inclusão dos novos comandantes dos colegiados

Comissão da Amazônia e Povos Originários – Célia Xakriabá (Psol-MG)

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – Rui Falcão (PT-SP)

Comissão de Educação – Moses Rodrigues (União-CE)

Comissão de Saúde – Zé Vitor (PL-MG)

Comissão de Desenvolvimento Econômico – Félix Mendonça Júnior (PDT-BA)

Comissão de Minas e Energia – Rodrigo de Castro (União-MG)

Comissão de Finanças – Paulo Guedes (PT-MG)

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – Bia Kicis (PL-DF)

Comissão de Viação e Transportes – Cezinha de Madureira (PSD-SP)

Comissão de Relações Exteriores – Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP)

Comissão de Trabalho – Airton Faleiro (PT-PA)

Comissão de Meio Ambiente – José Priante (MDB-PA)

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação – Luisa Canziani (PSD-PR)

Comissão de Indústria, Comércio e Serviços – Heitor Schuch (PSB-RS)

Comissão de Integração Nacional – Fabio Garcia (União-MT)

Comissão de Previdência – Fernando Rodolfo (PL-PE)

Comissão de Turismo – Romero Rodrigues (PSC-PB)

Comissão de Segurança Pública – Ubitaran Sanderson (PL-RS)

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher – Lêda Borges (PSDB-GO)

Comissão de Legislação Participativa – Zé Silva (Solidariedade-MG)

Comissão de Cultura – Marcelo Queiroz (PP-RJ)

Comissão do Esporte – Luiz Lima (PL-RJ)

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – Márcio Jerry (PCdoB-MA)

Comissão de Comunicação – Amaro Neto (Republicanos-ES)

Comissão de Direitos Humanos – Luizianne Lins (PT-CE)

Congresso em Foco

