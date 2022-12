Celina diz que vândalos que depredaram Brasília foram identificados

Os registros de vandalismo começaram na frente do prédio-sede da PF, na Asa Norte. Vestidos com camiseta da Seleção Brasileira, grupos danificaram carros estacionados nos arredores do prédio da corporação, assim como ônibus que circulavam pelas ruas, na área central da capital do país.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, parte dos vândalos pró-Bolsonaro responsáveis por atos de violência em Brasília estavam acampados no QG do Exército.

metropoles