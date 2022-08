Célio Alves recebe o apoio de ex-prefeita, de ex-candidato a prefeito e de vereador de Sertãozinho

A ex-prefeita de Sertãozinho Márcia Mousinho (PSB), o ex-candidato a prefeito da cidade do partido nas eleições 2020, Jaciel Vieira (PSB), e o jovem vereador Júnior de Jaciel decidiram apoiar o radialista e ex-secretário do Orçamento Democrático Estadual Célio Alves para deputado deputado estadual Célio Alves, que concorre pela legenda socialista.

“Acompanho a atuação de Célio na região e percebo nele alguém compromissado com a nossa gente, principalmente, na defesa da saúde pública, com conquistas como o tomógrafo, em parceria com o deputado federal Gervásio Maia, que vai servir a todas as cidades vizinhas de Guarabira”, disse Márcia Mousinho.

Para Jaciel Vieira, “Célio Alves faz política com pé no chão, presente o tempo todo e age com sinceridade”. Segundo ele, essas características foram decisivas para firmar o apoio ao candidato a deputado estadual.

O vereador Júnior de Jaciel (PSB) ressaltou o cuidado de Célio Alves com a juventude, citando a conquista de uma vila olímpica para Guarabira e região, contemplando também Sertãozinho. “E o mais importante é que, sem mandato, ele já tem muitas conquistas pra mostrar”, completou.

“A nossa campanha está ganhando apoios de quem acredita na boa política porque atuamos pra fazer o bem, e não, pra dar-se bem. Essa é a diferença! Márcia, Jaciel e Júnior são pessoas de serviços prestados e que jamais fizeram da política um negócio. Eles serão importantes nessa caminhada e no mandato popular que faremos”, afirmou Célio.

